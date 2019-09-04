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Şiddetle köşe 'Buca'k mücadele

Kadına yönelik şiddet durmadı. Canilere öfke yağdı. İzmir'in Buca Belediyesi kadına yönelik şiddeti ele aldı. Başkan Erkan Kılıç, kadına şiddete geçit vermeyeceklerini açıkladı.

Şiddetle köşe 'Buca'k mücadele
Kadına yönelik şiddet durmadı. Canilere öfke yağdı. İzmir'in Buca Belediyesi kadına yönelik şiddeti ele aldı. Başkan Erkan Kılıç, kadına şiddete geçit vermeyeceklerini açıkladı. Kılıç, "Bundan böyle kadına şiddet uygulayan kim olursa olsun, Buca Belediyesi'nde barınamayacak, çalışamayacak. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bugünden itibaren böyle bir uygulamaya geçtik. Bunu bütün personelimizin bilgisine sunuyorum" açıklamasını yaptı.

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