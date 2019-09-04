Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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