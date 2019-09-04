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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 10:12

'den acı haber: Bir asker şehit, 2 asker yaralı

'den acı haber! Mardin'in Ömerli ilçesinde 'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tavuklu Mahallesi mevkisinde 'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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