Af yasasında son dakika gelişmesi... MHP'nin gündeme getirdiği af konusu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi'nde sona gelindiğini açıkladı. Meclis'in açılmasıyla birlikte ele alınacak ilk konu af yasası olacak. Peki, af ve ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? Af yasası ne zaman çıkacak? Af yasasında son gelişmeler nelr? İşte cevaplar...

AF VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

30 BİN KİŞİ TAHLİYE OLACAK

Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor.