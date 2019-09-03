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  • Son Güncelleme: 03.09.2019 10:32

Son dakika: le aranan öldürüldü!

ve operasyonuyla Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, hakkında çıkartılan olduğu belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı () ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin () ortak operasyonuyla Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, hakkında çıkarılan olduğu belirlendi.

KOD ADI "KAWA GARZAN"
Alınan bilgiye göre, Hakurk bölgesinde 2 Eylül'de etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, örgütün Kandil ve Hakurk alanları arasındaki gümrük ve aktarım sorumlusu "Kawa Garzan" kod adlı Nedim Karakulak olduğu öğrenildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
PKK'ya 1992'de katılan terörist Karakulak'ın bir dönem örgütün Haftanin üs bölgesinden Türkiye'ye patlayıcı sevkiyatını da organize ettiği, hakkında kırmızı bülten çıkarılarak 2013'ten bu yana arandığı kaydedildi.

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