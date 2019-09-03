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  • Son Güncelleme: 03.09.2019 10:05

Son dakika! Eski çalışanlarına operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığınca, /PDY silahlı terör örgütünün Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerinde yer aldığı iddia edilen 10 şüphelinin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eski TÜBİTAK çalışanlarına FETÖ operasyonu!

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY silahlı terör örgütünün Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, , Zonguldak ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Devam ettiği öğrenilen operasyonda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

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