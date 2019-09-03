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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 05:22

Erzurum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 39 düzensiz göçmen, yapılacak işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Erzurum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum-Horasan kara yolundaki Nenehatun güzergahında yürüyen düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, kara yolunda yaya haldeki düzensiz göçmenleri yakaladı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 39 düzensiz göçmen, yapılacak işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.



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