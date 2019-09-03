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’ın stadyum projesini yarıda bırakmıştı! köy kahvesinde maç izlerken görüldü

’ın stadyum projesini iflas ettiği için yarıda bırakan , önceki akşam ’daki bir köy kahvesinde maç izledi.Talu'yu burada görenler, "Eren Talu'nun mütevazı stadyumu" esprisi yaptı...

Talu stadyum

Yıllar önce 'ın Seyrantepe'deki Türk Telekom Stadyumu projesine başlayan ancak daha sonra iflasını açıklayarak projeden çekilen , önceki akşam Bodrum Gölköy'deki bir kahvehanede görüntülendi.

Fenerbahçe ile arasındaki mücadeleyi köy kahvesinde seyreden Eren Talu'nun o anları da objektife böyle takıldı.

Talu'yu burada görenler, "Eren Talu'nun mütevazı stadyumu" esprisi yaptı...

DOĞAN SAVAŞ

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