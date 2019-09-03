Yıllar önce Galatasaray'ın Seyrantepe'deki Türk Telekom Stadyumu projesine başlayan ancak daha sonra iflasını açıklayarak projeden çekilen Eren Talu, önceki akşam Bodrum Gölköy'deki bir kahvehanede görüntülendi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyi köy kahvesinde seyreden Eren Talu'nun o anları da objektife böyle takıldı.

Talu'yu burada görenler, "Eren Talu'nun mütevazı stadyumu" esprisi yaptı...

DOĞAN SAVAŞ