Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.09.2019 21:25
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 21:46

Son dakika: MYK'dan ihraç kararı

Merkez Yürütme Kurulu'nda ihraç kararları geldi. AK Parti'de , , ve 'ın kesin ihracı istendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 4 saat 40 dakika sürdü.

AK Parti MYK'da önemli karar verildi. AK Parti MYK'da , , ve 'ın kesin ihracı istendi.

AK PARTİ'DEN İHRAÇ AÇIKLAMASI
AK Parti'den yapılan açıklama şöyle denildi:
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: AK Parti MYK'dan ihraç kararı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri