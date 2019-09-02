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  • Son Güncelleme: 02.09.2019 20:23

Son dakika: Hükümetten Kaş ve Erdek'teki orman larıyla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre, ve , Kaş ve Erdek'teki orman larının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Hükümetten orman yangınlarıyla ilgili açıklama

ve , Kaş ve Erdek'teki orman larının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Havanın kuru ve nemin düşük olması nedeniyle yayılan yangına 10 helikopter, 60 arazöz, 6 dozer, 20 su tankeri ve 200 orman işçisiyle müdahale edildiği belirtildi.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI
Oduncuyolu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için bölgeye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce 2 helikopter, 15 arazöz 50 personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanın zarar gördüğü belirlenmeye çalışılıyor.

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