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  • 02.09.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 20:11

'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

'de, 5 çocuk annesi Sibel Ç. boşanma aşamasında olduğu eşi Murat Ç. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Niğde'de kadın cinayeti! 5 çocuğunun...
Alınan bilgiye göre M.Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi Öğretmenler Okulu 4. Sokaktaki bir apartmanın 4. katındaki evlerinde, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Sibel Ç. (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç, eşine tabancayla ateş açtı.

Silah sesini duyan binadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 5 çocuk annesi Sibel Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan sonra kaçan M.Ç'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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