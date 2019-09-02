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  • Son Güncelleme: 02.09.2019 19:35

'da çözülme sürüyor: 'de bir terörist daha teslim oldu

Terör örgütü 'dan kaçışlar sürüyor. 'de PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldu

'de 'lı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, jandarma ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

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