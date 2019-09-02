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  • Son Güncelleme: 02.09.2019 19:42

'nde ışık göründü! Toplam bin 230 metre uzunluğunda

Hasankeyf ile Gerçüş arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere yapımı devam eden çift yönlü toplam bin 230 metre uzunluğundaki tünelde ışık göründü. Tünelde incelemede bulunan ve çalışmalar hakkında bilgi alan , operatör desteğiyle iş makinesi kullanarak tüneldeki duvarda delme işlemini gerçekleştirdi.

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nden etkilenen Hasankeyf'te, Üçyol köyü mevkisinde 30 milyon lira bütçeyle yapımı süren çift yönlü, toplam bin 230 metre uzunluğundaki "Hasankeyf Tüneli"nde sona yaklaşıldı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, beraberinde AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç ve Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ile "ışık göründü" törenine katıldı.

Tünelde incelemede bulunan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şahin, operatör desteğiyle iş makinesi kullanarak tüneldeki duvarda delme işlemini gerçekleştirdi.

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