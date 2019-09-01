Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konyalılara peş peşe müjde verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Seçim öncesi buraya geldiğimde büyükşehir belediye başkan adayımızı sizlere emanet etmiştim. Sizler de bu emaneti en yükseğe taşıdınız. Genç, çalışkan, azimli ve derviş gönüllü bu kardeşimizin Konya'ya çok büyük hizmetleri olacağına inanıyorum. Çok yüksek oy oranlarıyla yüzümü ağartan Karatay, Meram ve Selçuklu olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Bugün Konya'dayız. Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum.

NEREDE NE YAPIYORSAK OLALIM BİR GÖZÜMÜZ HEP KONYA'DA

Konya büyük medeniyet davamıza en büyük desteği veriyor. Bu şehir alemi aşkla bilen Mevlana hazretlerinin, alemi ilimle bulunan Konevi hazretlerinin, kılıcı adaletli Sultan Keykubat'ın şehridir. Bu şehir hem tarımda hem sanayide hem ilimde hem tasavvufta zirveyi hiç bırakmamış şehirdir. Bu alimlerin gönül sultanlarının mirasına en iyi şekilde sahip çıkarak çok daha büyük başarılara birlikte imza atacağız. Mevlana hazretlerinin emanetlerini aslına uygun şekilde koruyamazsak ona layık olamayız. Selçuklu'dan kalan eserleri koruyamazsak ona layık olamayız. Tasarım, geliştirme, üretimde ilk sıralara çıkartamazsak ecdada layık olamayız. Nerede ne yapıyorsak olalım bir gözümüz hep Konya'dadır.

Bunun için Konya'nın yatırıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Mavi tünel içme suyu ve arıtma tesisinin açılışını yapmıştık. Şeb-i Arus için geldiğimizde 99 kalem projenin toplu açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün 645 milyon lira olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Eğitim, sağlık, enerji, spor, yurt, yol yer alıyor. Büyükşehir Belediyemizin tamamladığı yollar, kavşaklar, üst geçitler, sulama tesisleri gibi açılışı da yapıyoruz. Karatay, Selçuklu, Akşehir, Seydişehir belediyelerimizin tamamladıkları yatırımları da hizmete alıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin Konyamıza kazandırılmasına hizmeti geçen bakanlarımızı, kurumlarımızı ve belediyelerimizi tebrik ediyorum.

SON 17 YILDA 51 KATRİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK

Konya'ya kazandırdıklarımız bunlardan ibaret değildir. Son 17 yılda eski rakamla 51 katrilyon lira yatırım yaptık. Şehir genelinde 8 bin derslik, 2 devlet üniversitesi oluşturarak Konya'nın eğitim altyapısını baştan kurduk. Hem spor karşılaşmaları hem de etkinlikler için 42 bin kişilik stat, gençlik tesisleri, spor kompleksleri inşa ettik. Çok sayıda millet bahçesi yaparak eski stadyumu millet bahçesi yapıyoruz. Konyalı bakanımız Murat Bey suratle belediye başkanımızla el ele verecek hızla artık anneler, çocuklarını yanlarına alacaklar millet bahçesinde eğlenecekler. İnşaatı devam eden şehir hastanemiz 1250 yatağı ile ülkemizin en büyük sağlık tesislerinden biri olacak. Bölünmüş yol uzunluğunu 167 km'den 1141 km'ye çıkardık. Hızlı tren hatlarıyla Konya'yı İstanbul'a, Ankara'ya bağladık. Bir taraftan Antalya'ya, Kayseri'ye ulaşacak olan diğer bir projedir. Bu çalışmaya da en kısa sürede başlıyoruz. Eski sanayi ve Karatay sanayisini yeni yerlerine taşıyarak, eski yerlerinde kentsel dönüşüme başladık. Bütün bunlarla beraber tüneli ve barajları tamamladık, sulama tesisi ile hazırlıklarımız sürüyor. 600 bin dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz. Karapınar'da da enerji ihtisas bölgesi kuruyoruz.

KONYA METROSUNUN YAPIMINA BAŞLIYORUZ

Asıl yeni eserlerin, yeni yatırımların müjdesini vermek istiyorum. İlk müjdemi veriyorum. İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylülde yapıyoruz. Metro hattı, Konya'nın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bugün Konya şehircilik bakımından ülkemizin örnek yerlerinden biriyse bunu ayrım yapmadan yarım asır önce şehrin geleceğine yapılan yatırımlara borçluyuz. Bir müjde de çiftçilerimize. Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek, nişasta bazlı şekerde bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5'a kadar indiriyoruz. Çiftçilerimize 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık. Pancar fiyatını da ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Bir müjdemiz daha var; 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5'incisinin evsahibi olarak Konya'yı belirledik. Ülkemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, evsahibi şehir sözleşmesini imzalayacaktır. Konya'nın da daha çok üreterek bu yatırımların karşılığını vereceğine inanıyorum.