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  • 31.08.2019 08:21
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 08:24

la mücadelede yeni dönem! ‘ 2021’de söndürecek

Orman larıyla mücadele için yurtdışından helikopter kiralayan Orman Genel Müdürlüğü, 2021’den itibaren ‘’ olarak bilinen ile yangınlara müdahale edebilecek.

‘Yerli Kara Şahin’ 2021’de söndürecek
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ () ana yükleniciliğinde 'nin S70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilecek olan Genel Maksat Helikopteri, 2021'den itibaren Kara, Hava, Özel Kuvvetler ve Jandarma Genel komutanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne de teslim edilmeye başlanacak Sikorsky T70, Orman Genel Müdürlüğünce la mücadele faaliyetlerinde kullanılacak.



Gece uçuşu da yapabilecek olan T70'in, en az 3.5 ton faydalı yük taşıyarak, azami üç saat havada kalabilecek özellikte olması bekleniyor. Tamamen yerli imkanlarla TUSAŞ tesislerinde üretilecek olan helikopterin motoru da yine yerli imkanlarla 'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) fabrikasında üretiliyor.

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