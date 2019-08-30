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  • 31.08.2019 07:30
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 07:30

temsilciliklerine atama

'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, temsilciliklerine 12 kişi görevlendirildi.

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, temsilciliklerine 12 kişi atandı.

Konuya ilişkin atama kararı 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet , Hamdi Kılıç, Mehmet Zahid Sobacı, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Emin Babacan, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mücahid Eker görevlendirildi.

Söz konusu görevlendirilmeler 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'nci maddesi gereğince yapıldı.

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