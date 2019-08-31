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Emine Bulut'un bababası: İdam edilmezse acımız dinmeyecek acımız dinmeyecek

Emine Bulut, eski eşi tarafından bıçaklandı. Son nefesinden “Ölmek istemiyorum” diye haykırdı. Sadece Türkiye değil tüm dünya acıyı paylaştı. Baba Ahmet Bulut, devlete bu çağrıyı yaptı: İdam edilmezse acımız dinmeyecek acımız dinmeyecek.

İdam edilmezse acımız dinmeyecek
Kadına yönelik şiddet bitmedi. Emine Bulut (38) da kurbanlardan biriydi. Genç kadın, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından kızının gözleri önünde katledildi. Erkek terörü, yurdun dört bir yanında lanetlendi. Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, "Kızımın tek hayali devlet memuru olmaktı. Dışardan üniversite okuyordu. Ona müdür diye hitap ediyorduk. Her işimize koştururdu. 1 yıldır hasta bakıcılık yapıyordu. Evladımı öldüren caniye en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi. Baba Ahmet Bulut ise devlet büyüklerine şöyle seslendi: "İdam çıkmadığı müddetçe bu acımız dinmeyecek. Bizim yaşadıklarımızı Allah kimseye yaşatmasın. Sadece Türkiye değil tüm dünya acımızı paylaştı. Avusturya, İngiltere, ABD, Almanya, Fransa ve Belçika'dan bile arıyorlar."



Siyaset, spor ve sanat dünyasından Bulut'tan geriye kalan kızına destek sözü geldi.



Kızının gözleri önünde eski eşini öldüren Fedai Varan cezaevinde....

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