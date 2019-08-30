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  • 30.08.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 09:30

sözleri ! Zafer Bayramı resimli kısa uzun mesajlar

Gazi Atatürk önderliğindeki şanlı Türk Ordusu'nun 30 Ağustos 1922'de kazandığı büyük zaferin ardında milletimizin hürriyet aşkı, cesareti ve fedakarlığı vardır. Vatanımızı düşman işgalinden kurtaran ve Cumhuriyet'in temellerini atan tüm şehitlerimiz saygıyla anılıyor. İşte ile ilgili mesajlar ve sözler... Zafer Bayramı'nda sosyal medyada da paylaşımlar gerçekleştiriliyor. 30 Ağustos 1922 zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında, yalnızca bizim değil; tüm ezilmiş ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. Peki ! İşte Zafer Bayramı resimli kısa uzun mesajlar

30 Ağustos Zafer Bayramı cep telefonu mesajları!

30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri Whatsapp cep telefonu mesajlarını derledik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu sene 97'nci yıl dönümünü yurt genelinde kutlanıyor.Zafer Bayramı, Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bir bayram olarak yer alıyor. İşte 30 Ağustos ile ilgili Atatürk'ün sözleri... 30 Ağustos Zafer Bayramı yarın tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Kurtuluş Savaşımız tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak, eşi ve benzeri görülmemiş vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla doludur. Bu anlamlı güne özel 30 Ağustos mesajlarını haberimizde derledik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri...

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