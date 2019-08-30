30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri Whatsapp cep telefonu mesajlarını derledik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu sene 97'nci yıl dönümünü yurt genelinde kutlanıyor.Zafer Bayramı, Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bir bayram olarak yer alıyor. İşte 30 Ağustos ile ilgili Atatürk'ün sözleri... 30 Ağustos Zafer Bayramı yarın tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Kurtuluş Savaşımız tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak, eşi ve benzeri görülmemiş vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla doludur. Bu anlamlı güne özel 30 Ağustos mesajlarını haberimizde derledik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri...