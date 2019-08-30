30 Ağustos Zafer Bayramı eczaneler açık mı? Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bayramın haftaiçine denk gelmesi nedeniyle vatandaş endişeli. 30 Ağustos Zafer Bayramı cuma günü eczanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiştir.