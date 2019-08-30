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  • 30.08.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 09:21

30 Ağustos resmi tatil mi? nöbetçi eczaneler listesi

Bu sene 97. yılını kutlamaya hazırlandığımız 30 Ağustos, 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle neticelenen Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır. Bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bu tarihte eczanelerin açık olup olmayacağı ise araştırılıyor. 30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı dolayısı ile resmi tatil olduğu için devlet daireleri, bankalar, postaneler, eczaneler ve hastaneler hizmet vermeyecek. Bu bağlamda haberimiz içerisinde bulunan bağlantı üzerinden nöbetçi noter sorgulamasını yapabilirsiniz. Nöbetçi eczanelerin görev saati 24 saattir. Sabah 09.00'da başlayan nöbet bir sonraki gün aynı saate kadar devam eder.

30 Ağustos'ta bugün eczaneler açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı eczaneler açık mı? Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bayramın haftaiçine denk gelmesi nedeniyle vatandaş endişeli. 30 Ağustos Zafer Bayramı cuma günü eczanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiştir.

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