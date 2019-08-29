Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.08.2019 12:49
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 12:49

sonuçları e devlet şifresiyle sorgulama! ais.osym.gov.tr: KPSS sonuçları son dakika açıklaması!

ais.osym.gov.tr: sınav sonuçları için heyecan doruk noktasına ulaştı. Bu anlamda , Genel Kültür - Genel Yetenek, ve alan sınavlarına giren adayların sınav sonuçlarının açıklanacağı günü önceden belirtmişti. 2019 KPSS sınav sonuçlarının bugün saat 10.00-16.00 arasında ais.osym.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor. Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2019 KPSS sonuçları kullanılmaktadır. Bu arada e-devlet kapısına giriş yapabilmek için kullanıcıların alması şartı mevcuttur.

KPSS sonuçları son dakika ÖSYM açıklaması!

ais.osym.gov.tr: KPSS sonuçları son dakika ÖSYM açıklaması! KPSS sonuçları e devlet şifresiyle sorgulama. Milyonlarca memur adayı için büyük gün geldi! KPSS sonuçları açıklanıyor ÖSYM sonuç sorgulama ekranını bugün açılıyor. 2019 KPSS sonuçları yarın saat 10.00-16.00 arasında osym.ais. gov.tr adresinden TC ile sorgulanacak. Sisteme giriş şifresini unutanlar e devlet şifresi ile de KPSS sonucunu sorgulayacak. Sınava giren adaylar sonuçlar için T.C. Vatandaşlık numarası ve şifre ile öğrenebilmektedir. Şifre unutulduğunda internet üzerinden "ücretsiz" nasıl alınır? Şifremi unuttum bölümü tıklanır, T.C. Kimlik vatandaş numarası ve güvenlik kodu yazılır. İleri butonu tıklanır, kimlik bilgisi kontrol bölümünde vatandaşlık belgesinde istenilen bölümler yazılır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKPSS sonuçları e devlet şifresiyle sorgulama! ais.osym.gov.tr: KPSS sonuçları son dakika ÖSYM açıklaması!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri