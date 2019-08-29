ais.osym.gov.tr: KPSS sonuçları son dakika ÖSYM açıklaması! KPSS sonuçları e devlet şifresiyle sorgulama. Milyonlarca memur adayı için büyük gün geldi! KPSS sonuçları açıklanıyor ÖSYM sonuç sorgulama ekranını bugün açılıyor. 2019 KPSS sonuçları yarın saat 10.00-16.00 arasında osym.ais. gov.tr adresinden TC ile sorgulanacak. Sisteme giriş şifresini unutanlar e devlet şifresi ile de KPSS sonucunu sorgulayacak. Sınava giren adaylar sonuçlar için T.C. Vatandaşlık numarası ve şifre ile öğrenebilmektedir. Şifre unutulduğunda internet üzerinden "ücretsiz" nasıl alınır? Şifremi unuttum bölümü tıklanır, T.C. Kimlik vatandaş numarası ve güvenlik kodu yazılır. İleri butonu tıklanır, kimlik bilgisi kontrol bölümünde vatandaşlık belgesinde istenilen bölümler yazılır.