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  • Son Güncelleme: 28.08.2019 23:47

Son dakika: Tunceli'de terör örgütü 'ya ağır darbe

Son dakika haberine göre, Tunceli kırsalında, lerince düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da kent merkezi kırsalında jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) lerince gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen 3 teröristin silahlı insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü aktarılarak, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Kentte 23 Ağustos tarihinde Nazımiye ilçesi kırsalında jandarma timlerince 3, 25 Ağustos'ta kent merkezi kırsalında JÖH ve PÖH timlerince 1, dün de Ovacık ilçesi kırsalında JÖH timlerince 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Tunceli merkezi kırsalındaki operasyonda bugün 3 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle son bir haftada ilde etkisizleştirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

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