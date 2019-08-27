Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Geçtiğimiz Temmuz ayında tüm sigara ürünlerine 3'er TL zam geldi. Sigara zammının ardından dün sosyal medya kullanıcıları 5'er TL zam yapılacağını iddia ettiler. Bu gelişmelerin ardından Twitter'da konu gündeme oturdu. Sigaraya zam yapıldığı iddiarlarının ardınan British American Tobacco (BAT) Türkiye'den resmi açıklama yapıldı. Peki, sigaraya 5 TL zam gelecek mi? İşte 27 Ağustos JTİ, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyat listesi...

SİGARAYA 5 TL ZAM YAPILACAK MI?

Sigaraya yeni yapılacak zam konusunda iddialar yalanlandı. British American Tobacco tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşan zamlı fiyat listelerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İşte o açıklama:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

British American Tobacco (BAT) Türkiye"