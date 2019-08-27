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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 12:55

Son dakika: ? 27 Ağustos JTİ, Philip Morris, BAT güncel

? Sosyal medya üzerinden sigaraya 5 TL zam yapılacağı iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda sigaraya yapılan 3 TL'lik zammın ardından vatandaşlar 5 TL zam olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürürken, konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, ? İşte 27 Ağustos JTİ, Philip Morris, BAT güncel ...

Sigaraya zam gelecek mi?

Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Geçtiğimiz Temmuz ayında tüm sigara ürünlerine 3'er TL zam geldi. Sigara zammının ardından dün sosyal medya kullanıcıları 5'er TL zam yapılacağını iddia ettiler. Bu gelişmelerin ardından Twitter'da konu gündeme oturdu. Sigaraya zam yapıldığı iddiarlarının ardınan British American Tobacco (BAT) Türkiye'den resmi açıklama yapıldı. Peki, sigaraya 5 TL zam gelecek mi? İşte 27 Ağustos JTİ, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyat listesi...

SİGARAYA 5 TL ZAM YAPILACAK MI?

Sigaraya yeni yapılacak zam konusunda iddialar yalanlandı. British American Tobacco tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşan zamlı fiyat listelerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İşte o açıklama:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

British American Tobacco (BAT) Türkiye"

İşte 27 Ağustos güncel sigara fiyatları...

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