Erzurum'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Marifet mahallesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem saat 11.38'de yerin 4.4 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

27 AĞUSTOS KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.08.27 11:38:09 39.8585 41.8190 4.4 -.- 3.7 3.8 MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)

2019.08.27 10:00:23 38.9207 29.9368 5.2 -.- 3.1 2.9 YUYLUK-DUMLUPINAR (KUTAHYA)

2019.08.27 09:37:56 36.0147 27.3575 5.7 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ

2019.08.27 09:24:37 38.1582 23.5933 2.1 -.- 3.7 3.9 YUNANISTAN

2019.08.27 07:43:20 37.7832 29.6888 6.4 -.- 2.0 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI)

2019.08.27 07:31:23 35.8128 27.5312 15.1 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ

2019.08.27 04:58:07 35.9723 27.8763 79.1 -.- 3.3 3.3 RODOS ADASI (AKDENIZ)

2019.08.27 04:33:48 38.3332 43.4965 3.0 -.- 2.1 -.- YATAGAN-GURPINAR (VAN)

2019.08.27 04:26:41 39.4800 26.2772 4.8 -.- 2.4 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE)

2019.08.27 03:51:31 38.3198 25.3137 6.6 -.- 2.7 2.7 EGE DENIZI

2019.08.27 03:48:22 37.8047 29.6658 12.6 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI)

2019.08.27 03:37:52 38.1840 27.2665 5.5 -.- 1.7 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR)

2019.08.27 03:30:42 37.8583 29.6873 8.8 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI)

2019.08.27 02:17:11 39.2180 44.2810 5.5 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2019.08.27 01:54:24 39.2692 26.1497 12.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.08.27 01:22:34 37.8358 29.6513 13.5 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI)

2019.08.27 00:49:58 37.2833 44.2673 9.5 -.- 2.5 -.- KONUR-SEMDINLI (HAKKARI)

2019.08.27 00:04:47 35.7855 27.5853 16.1 -.- 3.0 -.- AKDENIZ