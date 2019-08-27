Koparan yanar

Muğla Bodrum'da nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen 'kum zambağı', ağustos ayıyla açmaya başladı. Çevreciler kum zambaklarına zarar verilmemesi için dikkatli olunması çağrısı yaptı. Akyarlar Mahallesi'nde büyüyen kum zambaklarını koparmanın veya doğal ortamlarına zarar vermenin cezasının 60 bin 163 lira olduğu açıklandı. Deniz kenarında, kumluk ve taşlık alanlarda çıkan kum zambaklarının beyaz çiçekleri, görenleri hayran bıraktı. Ağustosta çiçek açan kum zambaklarını ekim ayı ortalarına kadar görmek mümkün oluyor.