Bugünkü
Takvim

Koparan yanar

Koparan yanar
Muğla Bodrum'da nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen 'kum zambağı', ağustos ayıyla açmaya başladı. Çevreciler kum zambaklarına zarar verilmemesi için dikkatli olunması çağrısı yaptı. Akyarlar Mahallesi'nde büyüyen kum zambaklarını koparmanın veya doğal ortamlarına zarar vermenin cezasının 60 bin 163 lira olduğu açıklandı. Deniz kenarında, kumluk ve taşlık alanlarda çıkan kum zambaklarının beyaz çiçekleri, görenleri hayran bıraktı. Ağustosta çiçek açan kum zambaklarını ekim ayı ortalarına kadar görmek mümkün oluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKoparan yanar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri