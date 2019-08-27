Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Erdoğan ile Putin bir araya gelecek

Esed güçleri, Şii milislerle birlikte İdlib'e yönelik saldırılarını son dönemde artırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Han Şeyhun bölgesinde bulunan 9 ve 10 No'lu gözlem noktalarına gönderdiği takviye araç ile personelin bulunduğu konvoyun geçiş güzergahı da savaş uçaklarıyla hedef alındı.

Türk konvoyuna yönelik saldırı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan "Rusya'nın sorumluluğuna dair" bir açıklama yapıldı. Bu mesajda Türk askeri konvoyunun ilerleyişinden Moskova Yönetimi'nin haberdar edildiği ve saldırının buna rağmen gerçekleştirildiği vurgulandı.

Rusya lideri Putin ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Suriye ordusunun bölgedeki terörle mücadelesini ve bu bölgenin terörist eylemlerden arındırılması çabasını destekliyoruz." dedi.

HAN ŞEYHUN ESED GÜÇLERİNİN KONTROLÜNE GEÇTİ

Geçen hafta İdlib'in güneyinde bulunan kritik önemdeki Han Şeyhun kasabası Esed'e bağlı güçler tarafından ele geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmede Putin'e son gelişmelerin Türkiye'nin milli güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu aktarması bekleniyor.

Rejim saldırılarının artması nedeniyle sivillerin İdlib'den kaçışı hızlanmış ve sadece dört gün içerisinde yaklaşık 60 bin sivil Türkiye'ye doğru ilerlemeye başlamıştı.