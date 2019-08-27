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Başkan Erdoğan, ’nin 948. yılında ’ın doğusu için sinyal verdi: Karadan gireceğiz

Başkan Erdoğan, ’nin 948. yıl dönümünde ’ın doğusu için sinyal verdi: , İHA ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Çok yakında kara birliklerimizin de giriş yapmasını bekliyoruz....

Anadolu'nun kapılarını Türkler'e açan 26 Ağustos 1071 'nin 948. yıl dönümü, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 10 bin kişinin katıldığı bir törenle kutlandı. Törene Başkan ve Lideri de katıldı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

FETİH MEDENİYETİ:
Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü vesilesiyle ve ordusundaki tüm kahramanları rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprak ve coğrafyanın değil, asıl fetih gönül ve zihinlerin fethidir.

TAÇLANDIRACAĞIZ: İnşallah Irak'tan 'ye, 'den diğer bölgelere kadar uzanan bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız.

KARARLIYIZ: Suriye'de, 'ın doğusunda sınırlarımız boyunca oluşturmaya çalıştığımız güvenli bölge kurma çabalarımızda yavaş yavaş mesafe alıyoruz. Önceliklimiz diplomasi, diyalog, uzlaşı ve işbirliğidir. Ama isteğimiz dışında bir yola zorlanır veya oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz. , İHA ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Sınırlarımızı teröristlerden temizleme kararlılığımızı kimsenin test etmeye kalkmayacağını umuyorum.

FIRSAT VERMEYİZ
Başkan Erdoğan, Ahlat'ı ziyaret etti. "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz. Hiç kimsenin bizi bölmesine, 82 milyonun fertleri arasına nifak tohumları ekmesine fırsat vermeyeceğiz" dedi.



Erdoğan ve Bahçeli, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etti.

TÜLAY CANPOLAT

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