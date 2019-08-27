Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Şahin Yozgat'ta, Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ve Piyade sözleşmeli er Oğuzhan Yılmaz ise Osmaniye'de vatan toprağına bırakıldı. Şehit Aslan'ın eşi Seher Aslan ile annesi Sultan Aslan, şehidi asker selamıyla uğurladı. Oğlunun tabutuna sarılan baba Mehmet Aslan'ın, "Ağlamam, ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim. Vatan sağ olsun. Cumhurbaşkanım izin versin, oğlumun şehit olduğu yere gideceğim. Yeter ki silahımı versinler" sözleri yürekleri dağladı.
Sultan Aslan, şehit eşini asker selamıyla uğurladı.
Şehit Üzeyir Aslan
PKK'YA PENÇE DARBESI: 7 ÖLÜ
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, öldürülen PKK'lı sayısı 22 oldu. Öte yandan Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında ise 2 PKK'lı terörist öldürüldü.
Sultan Aslan, şehit eşini asker selamıyla uğurladı.
Şehit Üzeyir Aslan
PKK'YA PENÇE DARBESI: 7 ÖLÜ
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, öldürülen PKK'lı sayısı 22 oldu. Öte yandan Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında ise 2 PKK'lı terörist öldürüldü.
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