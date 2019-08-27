Bugünkü
Takvim

Baba veda

Kuzey ’ta şehit olan 3 kahraman, toprağa verildi. Şehit Aslan’ın babası, oğluna bu sözlerle veda etti: Silahımı versinler, oğlumun şehit olduğu yere gideceğim.

Baba veda
Irak'ın kuzeyinde 'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Şahin Yozgat'ta, Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ve Piyade sözleşmeli er Oğuzhan Yılmaz ise 'de vatan toprağına bıldı. Şehit Aslan'ın eşi Seher Aslan ile annesi Sultan Aslan, şehidi asker selamıyla uğurladı. Oğlunun tabutuna sarılan baba Mehmet Aslan'ın, "Ağlamam, ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim. Vatan sağ olsun. izin versin, oğlumun şehit olduğu yere gideceğim. Yeter ki silahımı versinler" sözleri yürekleri dağladı.



, şehit eşini asker selamıyla uğurladı.


Şehit Üzeyir Aslan

PKK'YA PENÇE DARBESI: 7 ÖLÜ
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, öldürülen PKK'lı sayısı 22 oldu. Öte yandan Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında ise 2 PKK'lı terörist öldürüldü.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaba veda
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri