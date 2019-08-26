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  • 26.08.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 11:55

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Başkan , Pençe - 3 Harekatı'nın yanı sıra ve 'da şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

, Pençe-3 Harekatı ile ve 'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-3 Harekatı kapsamında 'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan askerler Yunus Şahin, Durdu Oğuzhan Yılmaz, Üzeyir Aslan ile Hakkari'de el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan asker İdris Gezer'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Erdoğan, ayrıca, Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memurları Akın Çelebi ile 'ın ailelerine de başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.

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