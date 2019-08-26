Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü sebebiyle sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Albayrak, paylaşımında "#MalazgirtZaferi'nin 948. yıl dönümünde, çıktıkları kutlu yürüyüşte muzaffer gelerek bizlere Anadolu'yu vatan kılan Sultan Alparslan ve şanlı ordusu ile Anadolu'yu vatan tutma uğrunda can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve rahmet ile anıyorum." ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
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