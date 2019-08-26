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  • 26.08.2019 11:43
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 11:43

Bakan Albayrak'tan paylaşımı

Bakan Albayrak: #'nin 948. yıl dönümünde, çıktıkları kutlu yürüyüşte muzaffer gelerek bizlere 'yu vatan kılan ve şanlı ordusu ile Anadolu'yu vatan tutma uğrunda can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve rahmet ile anıyorum.

Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı , 'nin 948. yıl dönümü sebebiyle sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Albayrak, paylaşımında "#MalazgirtZaferi'nin 948. yıl dönümünde, çıktıkları kutlu yürüyüşte muzaffer gelerek bizlere Anadolu'yu vatan kılan Sultan Alparslan ve şanlı ordusu ile Anadolu'yu vatan tutma uğrunda can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve rahmet ile anıyorum." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:


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