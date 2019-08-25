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  • 25.08.2019 21:53
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 22:53

Son dakika: 'da korkutan

Son dakika haberine göre, saat 21.43 sıralarında le sarsıldı. tarafından yapılan açıklamada, 'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldiği kaydedildi. Ankara'da geçtiğimiz hafta da Mamak merkezli deprem meydana gelmişti. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberine göre, Ankara akşam saatlerinde depremle sarsıldı. Depremle ilgili AFAD tarafından açıklama yapıldı. AFAD tarafından gelen son dakika bilgilerine göre, Ankara Yenimahalle'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

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