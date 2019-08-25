Son dakika haberine göre, Ankara akşam saatlerinde depremle sarsıldı. Depremle ilgili AFAD tarafından açıklama yapıldı. AFAD tarafından gelen son dakika bilgilerine göre, Ankara Yenimahalle'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, Ankara akşam saatlerinde depremle sarsıldı. Depremle ilgili AFAD tarafından açıklama yapıldı. AFAD tarafından gelen son dakika bilgilerine göre, Ankara Yenimahalle'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
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