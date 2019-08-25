Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'e davet

Erdoğan, Twitter hesabından, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek kutlamalara katılmaları için vatandaşlara davette bulundu.

"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, tarihin akışına yeni bir yön veren, Anadolu'da asırlar boyunca devam edecek olan kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı bir medeniyetin ilk adımı olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızı Malazgirt'e bekliyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında davetin sözlü şekilde ifade edildiği bir videoya da yer verdi.