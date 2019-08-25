Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.08.2019 21:44
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 22:14

Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'e davet

Başkan , 'nin yıl dönümünde tüm vatandaşları Malazgirt'e davet etti. Erdoğan, paylaşımında davetin sözlü şekilde ifade edildiği bir videoya da yer verdi.

Erdoğan, Twitter hesabından, 'nin 948'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek kutlamalara katılmaları için vatandaşlara davette bulundu.

"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, tarihin akışına yeni bir yön veren, Anadolu'da asırlar boyunca devam edecek olan kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı bir medeniyetin ilk adımı olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızı Malazgirt'e bekliyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında davetin sözlü şekilde ifade edildiği bir videoya da yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan Malazgirt'e davet
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri