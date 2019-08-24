Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Çolpan Köyü'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.51'de yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem de can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (24 AĞUSTOS 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.08.24 15:51:50 38.8750 43.5572 5.0 -.- 3.2 3.3 COLPAN-(VAN)

2019.08.24 13:03:04 37.6480 29.9792 28.5 -.- 1.6 -.- ASAGI MUSLUMLER-(BURDUR)

2019.08.24 12:37:10 37.2830 31.8217 0.0 -.- 1.8 -.- DEGIRMENLIK-AKSEKI (ANTALYA)

2019.08.24 10:16:41 37.7253 29.8777 28.7 -.- 1.6 -.- ARMUT-YESILOVA (BURDUR)

2019.08.24 09:41:57 38.0057 29.2455 15.0 -.- 1.5 -.- SAKIZCILAR-CAL (DENIZLI)

2019.08.24 08:44:33 37.7877 29.6520 15.0 -.- 1.6 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI)

2019.08.24 06:39:38 34.8838 25.3712 10.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2019.08.24 04:47:24 40.0358 41.8122 10.4 -.- 1.5 -.- ESENDERE-PASINLER (ERZURUM)

2019.08.24 04:39:57 35.5488 26.8818 10.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2019.08.24 02:35:40 40.3237 27.1402 5.5 -.- 2.1 -.- GEYIKKIRI-BIGA (CANAKKALE)