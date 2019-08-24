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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 14:34

Son dakika haberi: 'da patlama: 2 yaralı

Hakkari'den son dakika haberi... Hakkari’nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde seyir halinde sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hakkari Yüksekova'da patlama: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 sivil yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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