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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 17:35

SON DAKİKA! İdlib'teki saldırılar sonrası 'den flaş hamlesi

Türk Silahlı Kuvvetleri () 'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda , personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı.

Saldırılar sonrası Türkiye'den flaş hamle!

, 'ndeki gözlem noktalarına takviye amaçlı çok sayıda , personel, personel taşıyıcı ve mühimmatla takviye yaptı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde anlaşmaları kapsamında TSK'ye ait 12 adet gözlem noktası bulunuyor.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM
'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

, ve 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

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