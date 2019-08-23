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  • Son Güncelleme: 23.08.2019 12:32

neden öldürüldü? ? son dakika haberleri

kimdir? ? son dakika haberleri. Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un son sözleri "Ölmek istemiyorum" oldu. Talihsiz kadının kameralara yansıyan son görüntülerinde, yanında bulunan kızının "Anne lütfen ölme" diye ağladığı görülüyor. Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi. Fedai Baran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emine Bulut kimdir? Emine Bulut neden öldürüldü?

Emine Bulut'un vahşi bir şekilde katledilmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bu bağlamda Emine Bulut Twitter'da TT oldu. Peki Emine Bulut kimdir? Emine Bulut neden öldürüldü? İşte Kırıkkale son dakika haberleri! Olay, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Emine Bulut kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı.

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