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  • Son Güncelleme: 23.08.2019 02:40

Atama kararları 'de

Aile, Çalışma ve Bakanlığına ilişkin atama kararları 'de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Genel Müdürü görevden alınırken, bu suretle boşalan göreve atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan 4 ayrı atama kararına göre, Aile ve Genel Müdürü görevden alınırken, bu suretle boşalan göreve atandı.

Aile, Çalışma ve Bakanlığında açık bulunan Personel Necip Gülmüş, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Süreyya Erkan getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İnaltekin görevden alınırken, bu suretle boşalan göreve Arzu Gür atandı.


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