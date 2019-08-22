Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 4 ülkenin büyükelçisinin sunduğu güven mektuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenlerde sırasıyla, Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal, Filipinler Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, Irak Büyükelçisi Hassan H.A. Janabi ve Mali Büyükelçisi Mohamed Aly AG İbrahim güven mektuplarını sundu. Erdoğan, güven mektubu sunan büyükelçilerle ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.
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