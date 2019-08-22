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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 15:37

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Son dakika... Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçileri kabul etti. 4 ülkenin büyükelçisi Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Başkan , dün 4 ülkenin büyükelçisinin sunduğu güven mektuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenlerde sırasıyla, Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal, Filipinler Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, Irak Büyükelçisi Hassan H.A. Janabi ve Mali Büyükelçisi Mohamed Aly AG İbrahim güven mektuplarını sundu. Erdoğan, güven mektubu sunan büyükelçilerle ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.






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