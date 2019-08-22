İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı bir televizyon programında "14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini de biliyoruz." demişti. Soylu'nun bu açıklamaları sonrası dikkatler yine terör örgütü MLKP'ye çevrildi.



ABD'NİN YENİ KUKLASI MI?

Türkiye'nin gerek yurt içi gerek yurt dışı operasyonlarla terörün belini büktüğü bir dönemde ABD'nin MLKP ile görüşmesi kafalarda yeni soru işaretleri oluşturdu. Yaşanan gelişmeler, "FETÖ, DEAŞ ve PKK tıkanınca ABD yeni kuklası olarak MLKP'ye mi yöneldi?" sorusunu akıllara getirdi. MLKP – ABD ilişkisini A Haber canlı yayınında değerlendiren uzmanlar "Özgürlük ve güvenlik dengesinde Türkiye kendi ulusal çıkarlarına göre bir politika izliyor. Bu da onları rahatsız ediyor." dedi.





MKLP

Kaynaklar, yasa dışı silahlı sol örgüt MKLP'nin, Suriye'deki 80 civarında üyesinin YPG/PKK saflarında savaştığını ifade ediyor.

MLKP bünyesinde çok sayıda Türkiye vatandaşı ve yabancı uyruklu şahıs, YPG/PKK ile ABD tarafından silahlandırılıyor.

1994 yılında kurulan MLKP, Türkiye'de kentsel alanlarda silahlı ve bombalı eylemler gerçekleştirmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP'NİN DAĞ KADROSU ÇÖKERTİLMİŞTİ

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK ile birlikte 2015 yılında silahlı eyleme başlayan Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) silahlı kanadı, güvenlik güçlerince düzenlenen kapsamlı operasyonlarla ortadan kaldırılmıştı. 20 kişilik terörist gruptan 9'u ölü, 2'si sağ ele geçirilirken, 3'ü teslim oldu, 6 teröristin ise örgütten kaçtıkları bildirilmişti.





"MLKP İLE AMERİKALILAR GÖRÜŞTÜ"

MLKP ile Amerikalıların görüşmesine ilişkin konuşan Süleyman Soylu, şu ifadelere yer vermişti:

"PKK'nın arkasında kimin olduğunu bilmiyor muyuz? Bugün güvenli bölge diye saldıranlar acaba orada niçin varlar? Neden Amerika orada, neden dünyanın bütün ülkeleri oraya heves ediyor? Size başka örnek vereyim. Çok yakın zamanda. Bundan 14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini biliyoruz. Ne görüştükleri de bize kalsın. Hem de kimle... İsim isim, kimlerle... Biz devletiz ve bunları bilmek zorundayız. Her türlü görevleri vardı. Askeri diplomatik... PKK ile ilişkilerini de söylerim. Nereye gittiklerini, nerede beraber olduklarını. Şahin Cilo kim? PKK'nın bir unsuru. Birlikteler. Neden ayağa kalkmadı dünya? Birleşmiş Milletler'e gidiyor Şahin Cilo kravat takıyor, orada imza atıyor. Ne diyor? 'Ben çocuk terörist almaktan vazgeçeceğim.' Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.