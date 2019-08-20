Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.08.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 17:59

şüphelileri 'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de sınırında yakalanan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi şüphelilerinin de olduğu 6 kişinin sorgusu sürüyor. Gözaltına alınan C.C, F.Y, S.Ç. ve H.Ç'nin bağlantıları ve kaçma nedenleri araştırılıyor.

FETÖ şüphelileri yasak bölgede yakalandı

Edirne'de sınırında yakalanan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi şüphelilerinin de olduğu 6 kişinin sorgusu sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri Doyran köyü mevki askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan ve yurt dışı çıkma yasağı bulunan A.T. ve T.Y. oldukları belirlendi. Zanlılar gözaltına alındı.

Öte yandan, Pazarkule bölgesi ile Elçili köyü birinci derece askeri yasak bölgelerinde de 4 Türk vatandaşı yakalandı.

Gözaltına alınan C.C, F.Y, S.Ç. ve H.Ç'nin bağlantıları ve kaçma nedenleri araştırılıyor.

Zanlıların hakkında araştırılma yapılmak üzere savcılıkça Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinden bilgi istendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri