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  • 20.08.2019 11:39
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 11:39

Son dakika: Dev operasyonunda 15 gözaltı

Son dakika... soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski personeli 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

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