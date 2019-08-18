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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 17:22

Son dakika: 'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haberi... 'de terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mardin'de terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

'de terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.

Artuklu, , Midyat ve Dargeçit ilçelerinde eş zamanlı operasyonda, A.Ç, S.A, M.E.B, S.B, N.S, A.S, M.S.S, A.D, M.A. ve M.E.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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