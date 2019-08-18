İngiliz sevgilisini bıçaklayan firari aşçı, yakalandı. O anlar kameralara yansıdı. Fatih Zencir (40) ile İngiliz Faiza Drid (43) Bodrum'da tanıştı. Zencir, 2017'de, havalimanına gelen sevgilisi Drid'e romantik bir evlilik teklifi hazırladı. Çift yüzük taktı. Ancuk mutlulukları kısa sürdü. İkili, kıskançlık nedeniyle sık sık tartışmaya başladı. Evlilik teklifinden üç ay sonra, alkollü olan Zencir, Drid'e saldırıp, onu boğazından ve yüzünden bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, ölümden döndü. Fatih Zencir, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak cezaevinden firar etti. Maddi sıkıntılar yaşayınca 'Yücel Çağlayan' sahte ismiyle sosyal medya hesabı açıp, iş aramaya başlayan Zencir'in oyunu, polis tarafından fark edildi. Ekipler, bir kafeteryanın sahibi olarak tanıtıp, genç adamıa aşçıya ihtiyaçları olduğunu bildirdi. İzmir'de 9 Ağustos'ta, iş görüşmesine gittiğini zannederek verilen adrese giden şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen Zencir tutuklandı.
HAVALİMANINDA SÜRPRİZ YAPMIŞTI
Fatih Zencir, İngiliz sevgilisine romantik bir evlilik teklifi yapmıştı.
HAVALİMANINDA SÜRPRİZ YAPMIŞTI
Fatih Zencir, İngiliz sevgilisine romantik bir evlilik teklifi yapmıştı.
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