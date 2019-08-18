Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 Eylül'de yapılacak Adli Yıl Açılış Töreni, itiraz lobisini rahatsız etti. Adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından barolara davet gitti. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 17 baro, Beştepe'de düzenlenecek törene katılmayı reddetti. Hatta boykot çağrıları yükseldi. Geçtiğimiz aylarda Yargı Reformu Paketi'ni açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışladığı için eleştirilen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ise boykot çağrılarına aldırış etmedi. Feyzioğlu, 2 Eylül'de Külliye'deki törende olacağını bildirdi. Feyzioğlu'nun bu kararı, yine linç lobisini harekete geçirdi. Feyzioğlu, sosyal medyada linç edildi. Hakaretlerin ardı arkası kesilmedi.
ERDOĞAN'I ALKIŞLAYINCA tepki yağmıştı...
Mayıs ayında Başkan Erdoğan'ın, avukatlara yeşil pasaport verileceğini söylediği konuşmasını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu uzun süre alkışlamıştı. Feyzioğlu'na sosyal medyada tepki yağmıştı.
YARGITAY'DAN sert tepki
Yargıtay, açılışa katılmayacaklarını belirten barolarla ilgili sert bir açıklama yaptı: Bazı baroların, yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metinlerine dahi karşı çıkması, feraset düzeylerinin açık bir göstergesi olup, bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir.
17 AĞUSTOS MESAJI
Başkan Erdoğan, Twitter'dan 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'ne ilişkin paylaşımda bulundu: "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."
ERDOĞAN'I ALKIŞLAYINCA tepki yağmıştı...
Mayıs ayında Başkan Erdoğan'ın, avukatlara yeşil pasaport verileceğini söylediği konuşmasını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu uzun süre alkışlamıştı. Feyzioğlu'na sosyal medyada tepki yağmıştı.
YARGITAY'DAN sert tepki
Yargıtay, açılışa katılmayacaklarını belirten barolarla ilgili sert bir açıklama yaptı: Bazı baroların, yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metinlerine dahi karşı çıkması, feraset düzeylerinin açık bir göstergesi olup, bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir.
17 AĞUSTOS MESAJI
Başkan Erdoğan, Twitter'dan 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'ne ilişkin paylaşımda bulundu: "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."
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