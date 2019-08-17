TÜRKİYE ile Katar arasındaki ilişkiler güçlendi. Türkiye, Katar'daki askeri üs sayısını ikiye çıkarmaya karar verdi. İki ülke arasındaki askeri ilişkiler kapsamında 2015 yılında kurulan Tarık Bin Ziyad Kışlası'nın yakınlarına, ikinci bir askeri üs inşa edildi. Yeni üssün açılışının, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı kaydedildi.

TÜRKIYE'Yİ HEDEF ALDILAR

Bu gelişmeler, Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) rahatsız etti. Türkiye'yi hedef seçen Suudi Arabistan ve BAE medyası, "15 bin askerin olacağı ikinci üs kabul edilemez", "Türkiye'nin Katar'ı gizli işgali" ve "Doha, Erdoğan'ın işgaline boyun eğdi" şeklinde skandal başlıklara yer verdi.

RAHATSIZ OLDULAR

Başkan Erdoğan, 2 yıl önce Türkiye'nin Katar'da bulunan askeri üssünü ziyaret etmişti. Üs, Katar krizinde gündeme gelmişti. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Katar'a ambargo uygulayan Körfez ülkeleri, üssün kapatılmasını istemişti. Katar ise bu öneriyi reddetmişti.