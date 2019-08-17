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'den 'a bir üs daha! ve Arabistan rahatsız oldu!

, bölgesel güç haline geldi. ’la yaptığı işbirliği ile düşmana korku verdi. Tarık Bin ’nın yakınına ikinci bir askeri üs inşa etti! Ancak bu birliktelik ile ’yi rahatsız etti! Suud medyası “İşgal” ifadesini kullanınca Katar’dan yanıt geldi: Türkler kardeşimiz

Türküs gücünüze güç Katar'ız

TÜRKİYE ile arasındaki ilişkiler güçlendi. Türkiye, Katar'daki askeri üs sayısını ikiye çıkarmaya karar verdi. İki ülke arasındaki askeri ilişkiler kapsamında 2015 yılında kurulan Tarık Bin Ziyad Kışlası'nın yakınlarına, ikinci bir askeri üs inşa edildi. Yeni üssün açılışının, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı kaydedildi.

TÜRKIYE'Yİ HEDEF ALDILAR
Bu gelişmeler, Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) rahatsız etti. 'yi hedef seçen ve medyası, "15 bin askerin olacağı ikinci üs kabul edilemez", "Türkiye'nin Katar'ı gizli işgali" ve "Doha, Erdoğan'ın işgaline boyun eğdi" şeklinde skandal başlıklara yer verdi.

RAHATSIZ OLDULAR
Başkan Erdoğan, 2 yıl önce Türkiye'nin Katar'da bulunan askeri üssünü ziyaret etmişti. Üs, Katar krizinde gündeme gelmişti. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Katar'a ambargo uygulayan Körfez ülkeleri, üssün kapatılmasını istemişti. Katar ise bu öneriyi reddetmişti.

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