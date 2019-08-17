ABD Başkanı Donald Trump'tan ilginç bir hamle geldi. Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan 2.1 milyon kilometrekarelik Grönland'ı satın almak istediği iddia edildi.

Donald Trump, yüzde 80'i buzullarla kaplı olan ve 56 bin kişinin yaşadığı adayı, stratejik konumu sebebiyle almak istediği belirtildi. Grönland Dışişleri Bakanlığı ise "Yatırıma, iş yapılmasına hazırız ama satılık değiliz" dedi. ABD eski Başkanı Harry Truman, 1946'da Grönland'ı almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti. Danimarka ise reddetmişti.



TRUMP ile alay eden sosyal medya kullanıcıları, Grönland'daki bir köye dev bir gökdelen yerleştirdi.