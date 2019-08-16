İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yerlerinde moto kurye olarak çalışan ve sipariş götürdükleri evlerdeki kişilerin banka kartı ya da kredi kartlarını yazılımı değiştirilen POS cihazlarına kopyalayarak bilgilerini alan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
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