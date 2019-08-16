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  • 16.08.2019 18:35
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 18:38

ı olanlar dikkat! Evlere sipariş 5 motosikletli kurye, cihazı tuzağıyla vatandaşı dolandırıyor

'da yazılımı değiştirilmiş cihazlarıyla sipariş götürdükleri kişilerin kart bilgilerini kopyalayarak 50 bin lira dolandırdığı belirlenen 5 motosikletli kurye tutuklandı. Uzmanlar, benzer dolandırıcılığa kurban gitmemek için günlük limitin en aza indirilmesini öneriyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yerlerinde moto kurye olarak çalışan ve sipariş götürdükleri evlerdeki kişilerin banka kartı ya da kredi kartlarını yazılımı değiştirilen POS cihazlarına kopyalayarak bilgilerini alan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

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