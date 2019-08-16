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  • 16.08.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 18:48

Akar ve 'nin komuta kademesi 'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Akar ve TSK'nin komuta kademesi Şanlıurfa'da

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaretlerinin ardından Valiliği'ne geçti.

Vali Erin ve yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Valilik Özel Defteri'ni imzaladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarete Akar ve 'nin komuta kademesi ildeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



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