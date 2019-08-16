CHP'li Erdek Belediyesi, hizmet dışı kaldı! Marmara Bölgesi'nin gözde tatil beldelerinden Erdek, adeta çöplerle kaplandı. Toplanmayan çöpler nedeniyle ortalığa pis kokular yayıldı. Çöp yığınları, vatandaşın sağlığını da tehdit etmeye başladı. Konteynırlardan taşan çöp yığınları nedeniyle vatandaşlar isyan bayrağını açtı. CHP'li belediyeye şikayet ve tepki yağdı.
- Güncel
- 16.08.2019
- Gazete
Erdek’te çöp rezaleti
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