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  • Son Güncelleme: 12.08.2019 19:32

Son dakika: Marmara Adası ve Burgazada'da orman ı! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

'in Marmara ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi Mestanağa mevkiinde çıkan orman ına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 2 evin alevlerin arasında kalarak yandığı belirtilirken, vatandaşlar evlerini tahliye ediyor. Başkanı , "Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İki ev yandı. Helikopter müdahalesine ihtiyaç var." açıklamalarında bulundu. Başkanı ise, 6 itfaiye aracı, 3 arazöz ve 4 helikopter olay yerine yönlendirdiğini söyledi. Öte yandan, Burgazada'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Marmara Adası'nda çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın yön değiştirmesiyle tekrar başladı. Bazı evlerin tahliye edildiği öğrendi.

Edinilen bilgiye göre, Marmara Adası'nda öğle saatlerinde çamlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle tekrar başladı.

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