Bugünkü
Takvim

Yemin töreninde duygusal anlar! "Ben de senin annenim"

Acemi eğitimini tamamlayan öksüz bir asker, yemin törenine katıldı. Ailelerin buluşması sırasında yere çömelip ağladı... Bu sırada bir kadın "Ben de senin annenim" diyerek askere sarıldı. Gözyaşları sel olup aktı...

Ana vatan
Askerlerin yemin töreninde yaşanan duygusal anlar, hepimizi derinden etkiledi. Sivas'ta 5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 372 Mehmetçik için yemin töreni düzenlendi. Askerler, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Törenin ardından askerlerin aileleriyle buluşması sırasında yaşananlar tam bir duygu seliydi. Diğer arkadaşlarının ailelerine sarıldığını gören bir asker, ağlayarak olduğu yere çömeldi. Annesinin vefat ettiği öğrenilen asker, bir süre gözyaşı döktü. Oğlunun yemin törenine katılan bir anne ise ağlayan askerin yanına gitti. "Oğlum ben de senin annenim" diyerek askeri teselli etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriYemin töreninde duygusal anlar! "Ben de senin annenim"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri