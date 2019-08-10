Yemin töreninde duygusal anlar! "Ben de senin annenim" Acemi eğitimini tamamlayan öksüz bir asker, yemin törenine katıldı. Ailelerin buluşması sırasında yere çömelip ağladı... Bu sırada bir kadın "Ben de senin annenim" diyerek askere sarıldı. Gözyaşları sel olup aktı...

Askerlerin yemin töreninde yaşanan duygusal anlar, hepimizi derinden etkiledi. Sivas'ta 5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 372 Mehmetçik için yemin töreni düzenlendi. Askerler, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Törenin ardından askerlerin aileleriyle buluşması sırasında yaşananlar tam bir duygu seliydi. Diğer arkadaşlarının ailelerine sarıldığını gören bir asker, ağlayarak olduğu yere çömeldi. Annesinin vefat ettiği öğrenilen asker, bir süre gözyaşı döktü. Oğlunun yemin törenine katılan bir anne ise ağlayan askerin yanına gitti. "Oğlum ben de senin annenim" diyerek askeri teselli etti.



yemin töreninde yaşanan duygusal anlar, hepimizi derinden etkiledi.nda acemi eğitimlerini tamamlayaniçin yemin töreni düzenlendi. Askerler, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.Diğer arkadaşlarının ailelerine sarıldığını gören bir asker, ağlayarak olduğu yere çömeldi. Annesinin vefat ettiği öğrenilen asker, bir süre gözyaşı döktü. Oğlunun yemin törenine katılan bir anne ise ağlayan askerin yanına gitti.diyerek askeri teselli etti. TÜM MANŞETLER