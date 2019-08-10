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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 19:14

'ta İl Başkanı tutuklandı

'ta, polis ekiplerince düzenlenen / operasyonunda gözaltına alınan İl Başkanı ile Eş Başkan Muhlise Karagüzel tutuklandı.

HDP Muş İl Başkanı tutuklandı

'ta, polis ekiplerince düzenlenen / operasyonunda gözaltına alınan İl Başkanı ile Eş Başkan Muhlise Karagüzel tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda örgütsel dokümanların ele geçirildiği operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, İl Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden İl Başkanı Ferhat Çakı ve Eş Başkan Muhlise Karagüzel tutuklanarak cezaevine konulurken, Kutbettin Çelik ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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